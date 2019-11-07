Manchester Cityli Kyle Walker kaleye geçti

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Atalanta, sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.
EDERSON SAKATLANDI, BRAVO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Konuk ekip Manchester City'nin maça ilk 11'de başlayan kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Claudio Bravo'ya bırakmak zorunda kaldı.
81. dakikada ise City'nin hiç beklemediği bir olay gerçekleşti. Maçın hakemi, ikinci yarıda oyuna dahil olan yedek kaleci Bravo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
GOL YEMEDİ
Bravo'nun oyundan atılmasıyla kaleye, sağ bek oyuncusu Kyle Walker geçmek zorunda kaldı. Mücadelenin son 9 dakikasında kaleyi koruyan Walker, gol yemeden maçı tamamlamayı başardı.
Karşılaşma sonunda Walker'ı, teknik direktör Pep Guardiola ve takım arkadaşları tebrik etti.
KADIKÖY PANTERİ PANCU
Kyle Walker'ın kaleye geçmek zorunda kalması, 2005 yılında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleyi koruyan siyah beyazlıların Rumen golcüsü Daniel Pancu'yu akıllara getirdi.