Manchester City'nin 22 maçtır bileği bükülmüyor

Manchester City bu sezon rakip tanımıyor. Guardiola'nın öğrencileri, mücadele ettiği iki önemli kulvar; Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alıyor.

İKİ KULVARDA DA ZİRVEDE

City, bu başarıyı elde ederken, rakiplerine de sahayı dar ediyor. Napoli galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 4. hafta sonunda 12 puana çıkaran City, Premier League'de ise sadece 2 puan kaybetti. 22 maçtır yenilmeyen Manchester City'nin bu yüksek performansı menajer Pep Guardiola'nın da gündemindeydi.

Napoli karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, Serie A'nın zirvesinde yer alan güçlü bir takıma karşı iki haftada iki galibiyet elde ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Guardiola, Napoli'nin Avrupa'nın en göze hoş gelen futbollarından birini oynadığına dikkat çekerek, deplasmanda elde edilen galibiyetin önemine dikkat çekti.