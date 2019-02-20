Manchester City'nin sahipleri Çin'de kulüp satın aldı

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

1 Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönüyor Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Alex de Souza, yönetimle bir görüşme gerçekleştirmişti. Başkan Ali Koç'un, gelecek sezonun yapılanmasında Alex'le birlikte hareket etme kararı aldığı öğrenildi.

2 Dünyada Barcelona, Türkiye'de F.Bahçe YouTube'da zirvede Spor kanallarının yerini YouTube kanalları almaya başladı. Dünyada en çok aboneye Barcelona ulaşırken; Türkiye'de Fenerbahçe ilk sırayı aldı.

3 İtalya'nın gündemi Wanda Nara-Mauro İcardi çifti İnter'de Mauro İcardi'nin kaptanlığını alındı. Golcü futbolcu kadroya girmek istemeyince taraftar, eşi Wanda Nara'nın arabasını taşladı. Yaşanan bu gelişmeler İtalya'nın gündemine oturmuş durumda.

4 Valbuena Zenit maçı kadrosunda yok Fenerbahçe'de Fransız orta saha oyuncusu Valbuena, Zenit maçı kadrosuna alınmadı.

5 Diagne: Avrupa beni konuşacak Henüz kendisinden beklenen performansı gösteremeyen Diagne, Benfica maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Denayer'den Messi'ye frikik önlemi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

7 Şenol Güneş'in derbi 11'i Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Şenol Güneş'in cezalı Ljajic'in yerine Kagawa'yı oynatacağı öğrenildi.

8 Mehmet Ekici Beşiktaş derbisinde yok Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü düzenli oynama şansı bulamayan Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisinde de sahada olamayacak.

9 Mitroglou süre alamamaktan şikayetçi Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, fazla süre alamadığı için form tutamadığını ve zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.