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Manchester City'ye Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men cezası

2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilen Manchester City'ye, ayrıca 30 milyon euro da para cezası verildi.

| AA
Manchester City'ye Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men cezası
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UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

2020-2021 VE 2021-2022'DE AVRUPA'DA YOK

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.

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