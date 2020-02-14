Manchester City'ye Avrupa Kupaları'ndan 2 yıl men cezası

Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın bonservislerini almak için iki oyuncunun kulübüyle sezon sonu masaya oturacak.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür'ün idmanlara başladığı "O geri döndü" başlığıyla duyuruldu.

2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edilen Manchester City'ye, ayrıca 30 milyon euro da para cezası verildi.

1 Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor Galatasaray yönetimi, sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Fernando Muslera'nın kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

2 Beşiktaş'ın toplam borcu Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 393 liraya ulaştığı öğrenildi.

3 A Milli Takım'da Shane Larkin sakatlandı A Milli Takım'da Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

4 Fenerbahçe, Fabrice N’Sakala ile el sıkıştı Fenerbahçe, sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Fabrice N’Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

5 Beşiktaş 'o anın' videosunu yayınladı Top Göztepeli futbolcudayken oyunu durduğunu iddia eden Hüseyin Göçek'e Beşiktaş'tan videolu cevap verdi.

6 Fenerbahçeli futbolculara para dopingi Fenerbahçe yönetimi, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının kazanılması durumunda 4 milyon lira prim dağıtma kararı aldı.

7 Adem Büyük kurban kesti, goller geldi Galatasaray'da son zamanlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Adem Büyük'ün, 10 tane kurban kestirip ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öğrenildi.

8 İtalya'da VAR'a itiraz hakkı geliyor İtalya Futbol Federasyonu, VAR tartışmalarını azaltmak için yeni bir uygulama başlatma kararı aldı.

9 Galatasaray'da Onyekuru ve Lemina planı Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ve Mario Lemina'nın bonservislerini almak için iki oyuncunun kulübüyle sezon sonu masaya oturacak.