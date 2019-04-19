Manchester City'ye Iraklı forvet

Irak Premier Lig ekiplerinden Al Shorta'yı çalıştıran Nebojsa Jovovic, takımın genç golcüsü Mohanad Ali ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Irak futbolunun geleceği olarak nitelendirilen ve bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki Mohanad Ali'ye Manchester City'nin talip olduğunu aktaran Jovovic, ''Manchester City'nin ciddi bir teklifi var. Mohanad Ali'nin adaptasyon yeteneği güçlü. O, Asya futbolunun Batistuta'sı'' diye konuştu.

Genç yaşına rağmen Irak Milli Takımı formasını da giyen Mohanad Ali, şu ana kadar ülkesi adına 14 maça çıkarken 8 gol kaydetti. 1.83 boyundaki golcü futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor.