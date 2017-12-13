Manchester City'ye sponsorluk için dev firmalar talip

Mavilerin, gelecek sezonki formasında Nike'ın ünlü "swoosh" işaretinin olup olmayacağı merak konusu. Çünkü City ile Nike arasındaki anlaşma bu sezon sona eriyor.
City'ye yılda 22 milyon euro ödeyen Nike'ın yerini almak için Alman firması Puma'nın 55 milyon euroluk teklifi Manchester City yöneticilerinin önünde. Bu bedel, City'nin mevcut sözleşmesine % 150 zam anlamına gelse de, Barcelona'nın Nike'tan aldığı yıllık 110 milyon euronun yarısı.
İŞTE FUTBOLDAKİ EN BÜYÜK FORMA SPONSORLUKLARI
Barcelona: Yılda 110 milyon Euro / Nike
Manchester United: Yılda 85 milyon Euro / Adidas
Chelsea: Yılda 68 milyon Euro / Nike
Bayern Münih: Yılda 48 milyon Euro / Adidas
Real Madrid: Yılda 38 milyon Euro / Adidas
Arsenal: Yılda 34 milyon Euro / Puma