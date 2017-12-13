Manchester City'ye sponsorluk için dev firmalar talip

Mavilerin, gelecek sezonki formasında Nike'ın ünlü "swoosh" işaretinin olup olmayacağı merak konusu. Çünkü City ile Nike arasındaki anlaşma bu sezon sona eriyor.

City'ye yılda 22 milyon euro ödeyen Nike'ın yerini almak için Alman firması Puma'nın 55 milyon euroluk teklifi Manchester City yöneticilerinin önünde. Bu bedel, City'nin mevcut sözleşmesine % 150 zam anlamına gelse de, Barcelona'nın Nike'tan aldığı yıllık 110 milyon euronun yarısı.

İŞTE FUTBOLDAKİ EN BÜYÜK FORMA SPONSORLUKLARI

Barcelona: Yılda 110 milyon Euro / Nike

Manchester United: Yılda 85 milyon Euro / Adidas

Chelsea: Yılda 68 milyon Euro / Nike

Bayern Münih: Yılda 48 milyon Euro / Adidas

Real Madrid: Yılda 38 milyon Euro / Adidas

Arsenal: Yılda 34 milyon Euro / Puma