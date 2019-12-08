Manchester derbisinde ırkçılık vakası

Manchester United ile Manchester City'nin karşı kaşrıya geldiği maçta kameralara yansıyan bir görüntü adeta maçın önüne geçti.

Maçta Manchester Unitedlı Fred'in saha kenarına doğru yöneldiği bir anda Manchester Unitedlı bir taraftarın maymun taklidi yapmasıyla gözler önüne serilen olaya İngiliz basını geniş yer ayırdı.

Maçın ardından hemen hemen tüm futbolcular ve her iki takımın menajerleri de konuyla ilgili açıklama yaparken bahsi geçen kişinin tribünlerden men edilmesi ve ceza alınması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

NE CEZA VERİLECEĞİ MERAK KONUSU

Yeşil sahalarda zaman zaman kendisini gösteren ırkçılık konusunda oldukça hassas olunduğu bu dönemde hareketi yapan taraftara nasıl bir ceza verileceği ise merakla bekleniyor.