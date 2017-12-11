Manchester derbisinde kazanan taraf maviler

Bu sezon Premier League'de gösterdiği efektif performansla dikkatleri çeken Manchester City, United deplasmanında da takılmadı.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Pep Guardiola'nın öğrencileri Old Trafford'da Premier League tarihine geçecek bir galibiyet aldı. 43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda seken topu David Silva tamamladı ve City öne geçen taraf oldu.

45+3. dakikada ise ceza sahasında açılan ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Marcus Rashford, ilk yarı bitmeden hemen önce skora dengeyi getirdi: 1-1

KAZANAN CİTY OLDU

Maçta son sözü Nicolas Otamendi söyledi. Kullanılan serbest vuruşta Unitedlı oyuncuların üst üste hataları sonrasında top önünde kalan Arjantinli stoper skoru belirledi: 1-2

PUAN FARKI 11'E ÇIKTI

Bu sonuçla Premier League'de bu sezonki 16. maçında 15. galibiyetini alan Manchester City, en yakın rakibi United ile olan puan farkını 11'e çıkararak daha yeni yıl öncesinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.