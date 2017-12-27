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Manchester United 1 puanı son anda kurtardı

Manchester United, 2-0 yenik duruma düştüğü Burnley maçında 1 puanı son anlarda kopardı.

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Manchester United 1 puanı son anda kurtardı

Lider Manchester City'nin en yakın takipçisi Manchester United, Burnley'yi ağırladı.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, iki santrafor Lukaku ve Ibrahimovic'i aynı anda sahaya sürdüğü ilk yarı, Burnley'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. Misafir ekibin golleri, 3. dakikada Barnes ve 36. dakikada Defour'dan geldi.

İkinci yarıda Ibrahimovic'in yerine oyuna giren Lingard, 53 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle United'ın bir puanı kurtarmasını sağladı. Manchester United, 2-2'lik sonuçla 19. haftadan sonra bu haftayı da beraberlikle kapadı. Haftaya, zirvenin 13 puan gerisinde başlayan Manchester United, 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

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