Manchester United 3 puanı son dakikada kaçırdı

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi. 9. haftanın açılış mücadelesi Stamford Bridge'de oynandı ve karşılaşma büyük bir heyecana sahne olurken, 2-2 sona erdi

MANU İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Chelsea karşılaşmanın 21. dakikasında kornerden Willian'ın yaptığı ortada Rudiger'in kafa vuruşuyla öne geçerken, MANU 2. yarıda geri döndü. Martial önce 55. dakikada karambolde son vuruşu yaparak takımına beraberliği getirdi, ardından 73. dakikada ceza alanı içinde güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Maçın kaderini ise Barkley belirledi. 90+6. dakikada ceza alanında önüne düşen topu ağlara gönderen İngiliz oyuncu, takımının maçtan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

UZATMALARDA GELEN GOLDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Ross Barkley'nin 90+6. dakikada Chelsea'ye beraberliği getiren golü sonrasında Chelsea yedek kulübesinden bir antrenör, Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun önünde abartılı bir gol sevinci yaşayarak bir işaret yaptı.

Portekizli hoca bunun üzerine sinirlenerek üzerine yürüdü ve soyunma odasına giden ismin peşinden kovalamaya çalıştı. Araya girenler ortalığı sakinleştirirken, maç yaklaşık 3 dakika durdu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 14 yaparken, Chelsea ise yenilmezliğini sürdürdü ve 6 galibiyet, 3 beraberlik ile 21 puana yükseldi.

"ŞAMPİYONLUKLARINIZI BEN KAZANDIRDIM"

Öte yandan Mourinho, Chelsea tribünlerine '3 şampiyonluğunuzu ben kazandırdım' işareti yaptı.