Manchester United, Chelsea'ye 4 attı

1 Beşiktaşl, Konoplyanka'da mutlu sona çok yakın Konoplyanka için Schalke ile 2.5 milyon euroya anlaşan siyah-beyazlı yönetimin, ödeme planı konusunda Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

2 Jardim: Falcao'yu haftaya oynatacağım Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken, Fransız ekibinin hocasından beklenmedik bir açıklama geldi.

3 Fenerbahçe'de gündem ön libero Orta saha sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo transferi Marsilya'nın indirime gitmemesi nedeniyle çıkmaza girdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde iki isim daha var.

4 Emre Mor ilk golünü attı Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Fiorentina'ya attı. 22 yaşındaki futbolcu, "Güzel bir maç çıkarttım" dedi.

5 Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Fiorentina takımıyla yaptığı özel maçı 4-1 kaybetti.

6 Abdullah Avcı, Quaresma'yla özel görüştü Portekizli yıldız Quaresma ile bir toplantı yapan Abdullah Avcı, deneyimli oyuncuya takımın en önemli parçası olduğunu söyledi.

7 Premier Lig'de VAR kayıtları açıklandı Premier Lig, tarihinde ilk kez uyguladığı VAR sisteminin kayıtlarını resmi internet sitesinden açıkladı.

8 Merih'le Diego Costa kapıştı Atletico Madrid'le Juventus arasında oynanan maçında milli futbolcumu Merih Demiral'ın performansı beğeni toplarken, Diego Costa ile yaşadığı tartışma ise karşılaşmaya damga vurdu.

9 Mesut Özil'e saldırı olayında 2 Türk yakalandı İngiliz basını, Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırıya yönelik 2 Türk'ün gözaltına alındığını yazdı.