Manchester United, Chelsea'ye 4 attı

Kırmızı şeytanlar sezona hızlı başladı. Sezonun ilk mücadelesinde mavileri farklı geçen Manchester temsilcisi, Premier Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Old Trafford'daki mücadelede Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri; 18'de penaltıdan Marcus Rashford, 65 ve 67'de Anthony Martial, son olarak 81'de Daniel James kaydetti.
Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.
Premier Lig'in 2. haftasında Machester United, Wolverhampton'la karşılaşırken, Chelsea, Leicester City ile kozlarını paylaşacak.