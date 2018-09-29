Manchester United deplasmanda 3 yedi

Sezona çalkantılı bir giriş yapan, kötü sonuçlar alan ve son olarak da hafta içinde Jose Mourinhı ile Paul Pogba arasındaki kaptanlık krizinin damga vurduğu Manchester United, Londra'da çıktığı West Ham United deplasmanından puansız dönüyor.

BU HAFTA DA PUAN KAYBI YAŞADILAR

Maça çok etkili başlayan West Ham, henüz 5. dakikada sağdan gelen ortaya çok şık bir vuruş yapan Felipe Anderson ile öne geçmeyi başardı. 43'te Andriy Yarmalenko farkı açarken, ilk yarı 2-0 sona erdi.

71'de kullanılan köşe vuruşunda Macus Rashford, ön direkte çok güzel bir vuruşla farkı 1'e indirse de, 3 dakika sonra, 74'te Mark Noble'ın harika ara pasında David de Gea'yı avlayan Marko Arnautovic, skoru belirledi: 3-1 Bu sonuçla West Ham puanını 7'ye çıkarırken, Manchester United 10 puanda kaldı.

TARAFTAR İSTİFA İSTİYOR

Geçen hafta Wolves ile kendi sahasında berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, Mourinho'nun koltuğunun sallantıda olduğu haftalarda çok önemli puan kayıpları yaşadı. Öte yandan Manchester Unitedlı taraftarlar bu mücadelede Mourinho'yu istifiya davet etti.