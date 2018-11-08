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Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi

Cristiano Ronaldo'nun da bir gol kaydettiği karşılaşmada İtalyan ekibi, iyi oyuna rağmen kendi evinde ManU'ya yenildi.

Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi
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İngiliz futbolunun en büyük kulüplerinden Manchester United, deplasmanda İtalyanların en güçlü ekiplerinden Juventus'un konuğu oldu.

Mücadeleyi Mourinho'nun öğrencileri 1-0 geride olmasına rağmen 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında iki dev, Torino'da karşı karşıya geldi.

RONALDO BOŞ GEÇMEDİ

Müsabakanın 65. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun harika golüyle 1-0 öne geçen Juventus'a, Manchester United 86'da Juan Mata karşılık verdi:1-1

BONUCCİ KENDİ KALESİNE ATTI

Bu golden hemen 4 dakikada sonra Bonucci'nin kendi kalesine attığı golle ManU, deplasmanda 2-1 öne geçti.

Maç bu skorla sona ererken Manchester United puanını 7'ye yükseltti. İtalyan temsilcisi Juventus ise 9 puanla liderliğini sürdürdü.

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