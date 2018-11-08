Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi Cristiano Ronaldo'nun da bir gol kaydettiği karşılaşmada İtalyan ekibi, iyi oyuna rağmen kendi evinde ManU'ya yenildi.

2 Dünya Karate Şampiyonası’nda Serap Özçelik finalde 24. Dünya Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, kariyerinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösterdi.

3 Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter hesabından Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim'in bir araya geldiği fotoğraf paylaşıldı.

4 Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile yapacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin karşılaştıkları en iyi takım olduklarını söyledi.

5 Yassine Benzia, Anderlecht maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idari kararla Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı ve takımla antrenmana çıkmadı

6 Erwin Koeman'dan derbi yorumu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, derbide yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada "Soldado, Belhanda tarafından bir saldırıya uğruyor" yorumunda bulundu.

7 Vitor Pereira'nın takımı Çin'de şampiyon oldu Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, bitime bir hafta kala Çin Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

8 Fatih Terim: Hakeme küfür etmedim beddua ettim Olaylı F.Bahçe derbisi hakkında konuşan Fatih Terim, hakem Fırat Aydınus'a tükürmediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "İnsan beddua ederken ne yaparsa, onu yaptım" dedi.

9 Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir ve Yusuf'a teklifler var Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç isimlerinden Abdülkadir Ömür'e Benfica'dan, Yusuf Yazıcı'ya ise Real Sociedad ve Hannover'den teklif geldiğini söyledi.