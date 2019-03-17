Manchester United, Federasyon Kupası'nda elendi

Molineux Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Meksikalı forvet Raul Jimenez'ın golü ile öne geçen Wolverhampton Wanderers, 76. dakikada Diogo Jota ile Manchester United karşısında farkı 2'ye çıkardı.

RASHFORD'UN GOLÜ, MANU'YA YETMEDİ

Marcus Rashford, 90+5'te bulduğu golle skoru 2-1'e getirse de Manchester United'ın çabaları yeterli olmadı ve Wolverhampton Wanderers sahadan galip ayrıldı.

21 YIL SONRA YENİDEN ÇEYREK FİNAL

Bu sonuçla, geçen sene final oynayan Manchester United kupaya çeyrek finalde veda ederken Wolverhampton Wanderers 21 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, maçta Manchester United oyuncusu Victor Lindelof'un gördüğü kırmızı kart, VAR (Video Hakem Uygulaması) kararıyla iptal edildi.