Manchester United fırsatı tepmedi

Lider Manchester City'nin Burnmey ile 1-1 berabere kaldığı haftada Huddersfield Town'ı konuk eden Manchester United, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

SANCHEZ GOLÜNÜ ATTI

Hakem kararları ilk yarıya damga vururken; takımlar, soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti. 55. dakikada Lukaku sahneye çıktı. Mata'nın cezasahası sol yan çizgisi yakınından yaptığı ortaya Lukaku, gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 68. dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına Alexis Sanchez geldi. Şililinin vuruşunda kaleci topu çeldi; dönen topu Sanchez ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Manchester United sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 56 yapan Manchester United, lider City ile arasındaki puan farkını 13'e indirdi. Küme düşme hattındaki Huddersfield ise 24 puanda kaldı.