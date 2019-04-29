Manchester United, Jan Oblak'ı istiyor

Atletico Madrid'in Slovenyalı kalecisi Jan Oblak, İngiliz devi Manchester United'ın transfer listesine girdi.

MANCHESTER 120 MİLYON EURO VERECEK

David de Gea'nın son dönemde düşen performansı nedeniyle alternatif isimlere yönelen Manchester United, İspanyol eldivenin yerini Atletico Madrid'den Jan Oblak ile doldurmayı amaçlıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United, Jan Oblak'ın 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek 26 yaşındaki başarılı eldiveni renklerine bağlamayı düşünüyor.

Manchester United, takımdaki sekizinci sezonunu geçiren mevcut kalecisi David de Gea'yı da Atletico Madrid'den renklerine bağlamıştı. Öte yandan beş sezondur Atletico Madrid'in kalesini koruyan Jan Oblak'ın İspanyol ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.