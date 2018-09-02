Manchester United kazandı, Mourinho rahatladı

Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.

Cocu yönetiminde 4 lig maçında sadece 3 puan alabilen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezon açılışını yaptı.

Fenerbahçe söz verdiği gibi maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten sarı-lacivert forma yapan genç taraftarı statta ağırladı.

Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a 117 milyon euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla çıktığı 3 maçı da boş geçti.

Arka arkaya iki maç birden kaybeden Manchester United, Burnley'yi deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaparak liderliğe yükseldi.

1 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

2 Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe ve G.Saray yorumu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a, Galatasaray'ın ise Trabzonspor'a kaybettiği maçları değerlendirdi.

3 Taraftardan Belhanda'ya: Go home Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Belhanda'ya havaalanında sarı-kırmızılı bir taraftar tepki gösterdi.

4 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

5 Ronaldo'nun İtalya'da siftahı yok Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a 117 milyon euro karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımıyla çıktığı 3 maçı da boş geçti.

6 Fatih Terim: Transfer masa başında yapılmıyor Fatih Terim, Gomis'in yerine forvet transferi yapamayan sarı-kırmızılı yönetime sitem etti.

7 Trabzonspor'dan G.Saray'a: Artık sarmıyor Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

8 Ali Koç poşetten forma yapan genci ağırladı Fenerbahçe söz verdiği gibi maddi durumu yetersiz olduğu için poşetten sarı-lacivert forma yapan genç taraftarı statta ağırladı.

9 Vagner Love'a Fikret Orman engeli Vagner Love'ın Galatasaray'a gitmesine Fikret Orman izin vermedi. Orman, "Alırken para verdik, neden bedava gönderelim" diyerek transferi veto etti.