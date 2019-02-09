Manchester United kazanmaya devam ediyor

Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Fulham deplasmanına konuk oldu.

9 MAÇTA 8 GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesiyle yükselişe geçen Manchester United, Fulham'ı deplasmanda 3-0 yenerken Norveçli teknik adamın çıktığı 9. maçta 8. galibiyetini aldı.

POGBA 9 MAÇTA 7 GOL ATTI

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 65. dakikalarda Paul Pogba, 23. dakikada Anthony Martial kaydetti. Pogba, Solskjaer ile birlikte çıktığı 9 maçta 7 gol atarak son haftaların en formda isimlerinden biri olmayı devam ettirdi.

(Paul Pogba, attığı gol sonrası secdeye gitti)

MANU İLK 4 İÇİN İDDİALI

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 51 yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'de haftaya Manchester United, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Fulham ise West Ham deplasmanına çıkacak.