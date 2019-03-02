Manchester United kazanmaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United ile Southampton karşıya karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla ev sahibi Manchester United kazandı.

Southampton, 26. dakikada Yann Valery'nin golüyle Old Trafford'da öne geçti. İlk yarıyı Southampton, bu golle önde kapattı. İkinci yarıda temposunu artıran Manchester United, 53. dakikada Andreas Pereira ve 59. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle öne geçti.

Southampton, 75. dakikada James Ward-Prowse ile eşitliği sağladı. Romelu Lukaku, bitime 3 dakika kala 88'de Old Trafford'u attığı gol ile tekrar ayağa kaldırdı. Paul Pogba, 90. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Romelu Lukaku, kariyerinde ilk kez 2 maç üst üste 2 gol birden atarken, Southampton'a karşı da 12. maçında 9 gol atmayı başardı. Manchester United, bu sonuçla birlikte puanını 58'e yükseltti ve 4. sıraya çıktı. Southampton ise 27 puanda kaldı. Gelecek hafta Manchester United, Arsenal'in konuğu olacak. Southampton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.