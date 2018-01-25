Manchester United, Mourinho ile sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Jose Mourinho ile devam etme kararı aldı. Manchester United, Portekizli teknik adamın sözleşmesinin 2020 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

2016 yılında Manchester United'ın başına geçen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, yeni sözleşme ile birlikte kendisini 2020 yılına kadar United'a bağlayan imzayı attı.

2 SEZONDUR LİGDE BAŞARISIZ

İki sezondur Kırmızı Şeytanlar'ın başında olan Portekizli çalıştırıcı, Premier Lig'de başarı gösteremiyor.

Şampiyonluk vaadiyle birçok yıldızı kadrosuna katıp transfere 300 milyon sterlin harcayan Mourinho'nun Manchester'ı geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirdi.

Bu sezon ise Manchester City'nin 12 puan gerisinde olan Manchester United'ın şampiyon olmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU İSPATLAYACAĞIM

Jose Mourinho, attığı imzanın ardından yaptığı açıklamada ''Manchester United'ın teknik direktörü olduğum için çok onurlu ve gururlu hissediyorum. Manchester United yönetimine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Bu kulüp için doğru teknik direktör olduğumu kanıtlayacağım'' sözlerini kullandı.