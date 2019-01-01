Manchester United, Mourinho sonrası coştu

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer ile çıkışa geçen MANU, son olarak Bournemouth'ı 4-1 mağlup etti ve Norveçli teknik adam ile 3'te 3 yaptı.

Mourinho Kırmızı Şeytanlar'ın başına geçtiği günden beri, taraftarı mutlu eden bir futbol oynatamadı. Git gide zirveden uzaklaşan Portekizli teknik direktör, yaptığı açıklamalarla daha fazla tepki çekti ve görevine son verildi.

POGBA BAMBAŞKA

Manchester United'da Jose Mourinho ile ligin 14 haftasında 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Paul Pogba, Solskjaer yönetiminde 3 maçta 4 gol ve 3 asiste ulaştı ve bambaşka bir kimliğe büründü.

SOLKJAER İLE 3 MAÇTA 12 GOL

Ole Gunnar Solksjaer ile keyif veren bir futbol ortaya koyan United, yeni teknik dikektörüyle çıktığı 3 maçı da kazanırken 3 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.

Bu sonuçların ardından Manchester United, puanını 35 yaparak 6. sırada yer aldı.