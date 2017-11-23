Manchester United namağlup unvanını kaybetti

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Basel ile Manchester United karşı karşıya geldi. İsviçre'de oynanan maçın ilk 45 dakikadasında gol sesi çıkmadı.

MANU 12 BASEL VE CSKA 9 PUAN

Tur için 1 puanın yeteceği Manchester United 89. dakika yıkıldı. Michael Lang'in golü Basel'e kritikg galibiyeti getirdi. Bu sonucun ardından ManU 12 puanda kalırken Basel 9 puana yükselerek tur için umudunu korudu. Grubun son maçında Manchester United, 9 puan sahip CSKA Moskova'yı konuk edecek. Basel ise Devler Ligi'ne veda eden Benfica ile karşılaşacak.