Manchester United PSG'den 2 futbolcunun peşinde

Dünyaca ünlü haber kanalı ESPN, Manchester United'ın bu iki oyuncuyu kadrosuna katabilmek için şartları araştırdığını öne sürdü. Inter'in de iki futbolcu için transfer girişimlerinde bulunabileceği belirtildi.

PSG Teknik Direktörü Unai Emery’nin sürekli forma şansı vermediği Moura ve Pastore ile Nantes, Bordeaux, Nice ve Real Betis gibi kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor. Ancak bu kulüplerin Pastore ve Moura'yı kiralamak istediği, Fransız ekibinin ise kiralama opsiyonuna sıcak bakmadığı ifade ediliyor