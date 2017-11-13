Manchester United rekor kırmaya hazırlanıyor

Habere göre Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid'in forveti Marco Asensio'yu renklerine katmak için 177 milyon Sterlin'i gözden çıkardı.

177 MİLYON STERLİN

Manchester United, kulüp transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor. İspanyol spor dergisi Don Ballon, Manchester United Menajeri Jose Mourinho'nun, Real Madrid'in forveti Marco Asensio'yu takıma katmak istediğini yazdı. Habere göre İngiliz devi 21 yaşındaki oyuncuya haftalık 461 bin, kulübü Real Madrid'e de 177 milyon Sterlin teklif edilecek.

Derginin haberinde Portekizli menajerin Asensio'yu ikna ettiği kaydedilirken, İspanyol forvetin 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ve her sezon 24 milyon Sterlin kazanacaağını yazıldı. 2016 yazında Paul Pogba'yı 89 milyon Sterlin'e alan Manchester United, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde; transferde yeni kulüp rekorunu kıracak