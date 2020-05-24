Manchester United, Sancho'yu istiyor

The Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Jadon Sancho transferi için Manchester City tarafından çıkacak haberleri de yakından takip ediyor.

Manchester City'nin aldığı iki sezonluk Avrupa kupalarından men cezasının tamamen onaylanması halinde Şampiyonlar Ligi bileti alacak olan Manchester Utd'ın, bu gelişmeyi beklediği de ifade edildi.

DORTMUND İÇİN ŞARTLARI ZORLAYACAK

Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde kasasına fazladan 50 Milyon sterlin girecek olan ManU, Sancho için 100 milyon sterlin isteyen Dortmund için şartları da zorlayacak.