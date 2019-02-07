Manchester United taraftarı Kagawa'yı istiyor

Kulübü ve Gunnar Solskjaer’i mesaj yağmuruna tutan Manchester United taraftarları, "Kagawa’yı geri getirin" kampanyası başlattı.

Japon futbolcu Kagawa, Beşiktaş kariyerine rüya gibi başladı. Deneyimli oyuncu sonradan girdiği lig maçında 2 gol birden attı ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

KAGAWA'YI GERİ GETİRİN

Daha önce formasını giydiği Manchester United’ın taraftarları kulüp yönetimine ve teknik ekibe binlerce mesaj gönderip, Kagawa’nın yaz transfer döneminde geri getirilmesini istedi.

Haberi sayfalarına taşıyan Daily Star da, bu baskıdan sonra Teknik Direktör Gunnar Solskjaer’in iki kez düşünmek zorunda olduğunu yazdı.

MANCHESTER UNİTED'DA İZ BIRAKTI

Kagawa’ya gelen desteğe dikkat çeken Daily Star, “Japon oyuncu Manchester United’da iki sezon geçirdi. İz bıraktı. Ocakta alınmadı ancak yazın Manchester United’ı transfere zorlayabilir” yorumunu yaptı.