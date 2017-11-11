Manchester United Umtiti'yi transfer etmek istiyor

Barça'nın yıldızlarına olan talipler bir türlü bitmiyor.

Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho, Barça forması giyen Fransız stoper Umtiti'yi transfer etmek istediğini yönetime bildirdi.

Oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ise şimdilik üst limit transfer bedeli olarak göze çarpıyor. Barcelona ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan ManU, pazarlıklardan sonuç alamazsa; oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyip, Umtiti'yi renklerine katacak.

Bu sezon Barça formasıyla 15 maça çıkan Umtiti, Fransa milli takımının da değişmezleri arasında yer alıyor.