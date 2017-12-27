Manchester United'dan Fellaini'ye yeni teklif

Mourinho'nun gelişinin ardından Manchester United'ın kilit isimlerinden biri haline gelen ancak son maçlarda dizindeki sakatlık nedeniyle takımını yalnız bırakan Marouane Fellaini, geleceğiyle ilgili konuştu.

SON KARARINI VERMEDİ

İsmi sezon başında Galatasaray ara transferde ise Beşiktaş ile anılan Fellaini takımındaki geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. United yönetiminin sezon başında sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullandığı oyuncu kulübün kendisine yeni bir teklif yaptığını söyledi.

Teklifin devamının gelebileceğini kaydeden Fellaini, "Kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Göreceğiz. Bazı şeyleri kısa zamanda ayarlayamazsınız" dedi.

Manchester United'ın artık kendisini istememesi durumunda bunu daha önce kendisine söylemiş olacağını kaydeden Belçikalı oyuncu, başka takımlarla görüşme hakkının doğmasının da menajer Jose Mourinho ile aralarındaki ilişkiye etki etmeyeceğini söyledi. Durumu Mourinho ile konuştuklarını kaydeden Belçikalı oyuncu, "Mourinho, oyuncularının kararlarına saygı duyan birisi" diye konuştu.