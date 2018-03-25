Manchester United'dan Neymar için 300 milyon euro

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Geçtiğimiz yaz 222 milyon euro karşılığında dünyanın en pahalı transferi olarak Barcelona'dan PSG'ye giden Neymar'ın yeni takımında mutlu olmadığı ifade ediliyor. Brezilyalı oyuncu için Real Madrid'in ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı bir sır değilken, Manchester United da yarışa dahil oldu.

300 MİLYON EURO VE POGBA

Neymar'ın isteyen 2 kulüp de yaz transfer döneminde köklü değişişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Real Madrid'in Bale başta olmak üzere bazı yıldızları satarak Neymar'ı kadrosuna katacağı iddia edilse de Manchester United'ın daha ciddi bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çalacağı ifade edildi.

İspanyol diario Gol'un haberine göre Mourinho, tüm tartışmalara rağmen takımın başında kalacak ve Neymar'ın transfer edilmesini talep edecek. Mourinho'nun isteği doğrultusunda harekete geçen Kırmızı Şeytanlar, PSG'ye 300 milyon euro( 261 milyon sterlin) ve Paul Pogba'yı teklif edecek.

Öte yandan haberin detaylarında Manchester United'ın, Neymar'a yıllık 35 milyon euro önereceği belirtildi.