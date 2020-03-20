Manchester United'dan örnek davranış

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birçok ülkede ligler askıya alınırken, benzer bir karar da İngiltere'den gelmişti. Premier Ligi'nde maçların, 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklanmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Manchester United ise kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü, geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyeceğini açıkladı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON POUND

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.