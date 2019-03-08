Manchester United'dan Solskjaer'e zamlı yeni sözleşme

Mourinho yönetimine büyük bir düşüş yaşayan Manchester United, Noveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle, çıkışa geçti.

Premier Lig'de 12 maçta yenilgi görmeyen Ole Gunnar Solskjaer'in takımı, Şampiyonlar Ligi'nde de PSG karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak adını çeyrek finale yazıdırdı. Yönetim geçici göreve gelen Norveçli hocayla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

7.5 MİİLYON EUROLUK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Manchester United, geçici olarak görev yapan Ole Gunnar Solskjaer'le yıllığı 7,5 milyon poundluk sözleşme imzalayacak.

Mirror'da yer alan habere göre, Mourinho'nun ardından göreve gelen ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Solskjaer ile yeni bir sözleşme imzalanacak.

Futbolcularla olan ilişkisi nedeniyle kulüpte çok sevilen Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin kaç yıl olacağı henüz netlik kazanmadı.

Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki günlerde Solskjaer ile ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.