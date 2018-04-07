Manchester United'dan tarihi geri dönüş

Manchester City, kazanması halinde şampiyon olacaktı ancak Manchester United, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönmeyi başardı ve 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Manchester United'ın gollerini 53. dakikada ve 55. dakikada Paul Pogba, 69. dakikada Chris Smalling attı. Mücadelenin 90. dakikasında David de Gea iki önemli kurtarış yaparken, bir anlamda galibiyeti de getiren isimlerin başında geldi.

Manchester City'nin karşılaşmadaki gollerini ise 25. dakikada Vincent Kompany, 30. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Premier League'de bir sonraki hafta Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Manchester Unied ise gelecek hafta Old Trafford'da Arsenal'i konuk edecek.