Manchester United'ın ikinci transferi Dalot oldu

Premier Lig takımlarından Manchester United, Fred'in ardından ikinci transferini yaptı ve Porto'dan Diogo Dalot'u transfer etti.

19 yaşındaki Portekizli sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Manchester United, bu transfer için Porto'ya 22 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

"BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR FIRSAT"

Genç futbolcu, transferin ardından yaptığı açıklamada ''Manchester'a transfer olmak benim için inanılmaz bir fırsat. Bu transferin gerçekleşmesini sağlayan Porto'ya teşekkür ederim. Dünyanın en büyük kulübünün teklifini geri çeviremezdim.'' sözlerini kullandı.

Dalot, bu sezon Porto formasıyla 8 maça çıkarken 2 asist üretme başarısı gösterdi.