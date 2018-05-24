Manchester United'ın ilk transferi Fred

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Premier Lig'i Manchester City'nin ardından ikinci sırada bitiren Kırmızı Şeytanlar, FA Cup'ta da final oynadı ancak kupayı Chelsea'ye kaptırdı. Kupasız biten sezonun ardından Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Manchester United yönetimi, Fred'i transfer etti.

50 MİLYON EUROLUK TRANSFER

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, İngiliz ekibi, Fred için Shakhtar Donetsk'le 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

Öte yandan haberin detaylarında Darmian'ı Juventus'a gönderecek olan ManU'nun Mandzukic'i de kadrosuna katacağı belirtildi. United'ın bir diğer orta saha hedefi ise Lazio forması giyen Milinkovic-Savic. Ada temsilcisi Sırp futbolcu için 100 milyon euroluk bütçe ayırdı.