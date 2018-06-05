Manchester United'ın ilk transferi Fred oldu

Premier League'de sezonu ezeli rakibi Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi.
Kırmızı şeytanlar, Shakhtar Donetsk'in orta saha oyuncusu Fred'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
52 MİLYON STERLİN ÖDENECEĞİ ÖĞRENİLDİ
Geçtiğimiz gün sağlık kontrolünden geçen Brezilyalı orta saha oyuncusunun bonservisi için Manchester United'ın Ukrayna ekibine 52 milyon sterlin ödeyeceği belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NDA YER ALACAK
Shakhar Donetsk'te geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta 4 gol ve 7 asiste imza atan Fred, bu performansıyla Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda da kendine yer bulmayı başardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Manchester United'ın, Porto'nun 19 yaşındaki defans oyuncusu Diogo Dalot'u renklerine bağlamaya da çok yakın olduğu ifade ediliyor