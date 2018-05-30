Manchester'a 19'luk sağ bek

Manchester United menajeri Mourinho, gelecek sezon son şampiyon Manchester City ile mücadele edebilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI YAKIN

Mourinho'nun, takım kaptanı Antonio Valencia ile forma kapma mücadelesi verebileceğine inandığı Dalot için Porto ile görüşmeler devam ediyor. İngiliz ekibi, 19 yaşındaki sağ bek için henüz 17.4 milyon poundluk sözleşme fesih bedelini ödemeyi düşünmezken, transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun fazla şans vermediği Matteo Darmian ve Daley Blind'in ise sezon sonunda takımlan ayrılması bekleniyor. Darmian'ın gelecek sezon için Juventus'la anlaşması beklenirken, Blind'in hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.

2 İSİM DAHA GÜNDEMDE

Manchester United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ve Tottenham Hotspur'un Belçikalı defans oyuncusu Toby Alderweireld'i de renklerine katmaya da çok yakın. Kırmızı Şeytanlar, pazar günü Liverpool'un stadı Anfield'de oynanacak maçta Brezilya formasını Hırvatistan karşısında giyecek Fred ile Alderweireld'e Dünya Kupası öncesi imza attırmak istiyor.

Geçen sezon da takımdan ayrılması gündeme gelen Belçikalı Marouane Fellaini'nin durumu belirsiz; ancak Old Trafford'dan ayrılma ihtimali ağır basıyor.