Mancini: Avrupa Ligi, Rusya Ligi'nden daha önemli

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Red Bull Leipzig'e deplasmanda 2-1 yenilen Zenit'in teknik direktörü Roberto Mancini, Avrupa Ligi'ni Rusya Ligi'nden daha çok önemsediğini söyledi.

AVRUPA LİGİ DAHA ÖNEMLİ

Galatasaray'ın eski teknik direktörü, Rusya'da Leipzig ile oynanacak rövanş maçı öncesinde yaptığı açıklamada ''Bana göre UEFA Avrupa Ligi, Rusya Ligi'nden daha önemli. Tabii ki olduğumuz her yerde maçları kazanmak istiyoruz ama bana göre Avrupa Ligi daha önemli.'' sözlerini kullandı.

LİGDE 10 PUAN GERİDE

Zenit, Rusya Ligi'nde 22 hafta sonunda lider Lokomotiv Moskova'nın 10 puan gerisinde yer alıyor.