Mancini, Balotelli'ye milli takım kapısını araladı

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Mario Balotelli'nin geri dönüşüne yeşil ışık yaktı.

"HER ŞEY MARIO'NUN ELİNDE"

EURO 2020'de Balotelli'nin yer alma ihtimalini değerlendiren Mancini, "Mario Balotelli çok iyi biliyor. Eğer oynamayı hak ederse, milli takıma geri dönecek. Şu an formda ve sakat olmayan oyuncular kadromuzda yer alıyor. EURO 2020 için her şey Mario'nun elinde" dedi.

Roberto Mancini, "Elemelerde tüm maçlarımızı kazandık. Gerçekten çocuklar iyi iş çıkardı. Şimdi turnuvaya kadar nasıl daha iyi olabileceğimizi düşüneceğiz ve bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Brescia'da bu sezon 7 maçta 521 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Balotelli, 2 gol attı.