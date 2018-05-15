Mancini, İtalya'nın yeni hocası

Rusya'nın Zenit takımıyla yolları ayıran Roberto Mancini, İtalya Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi.
MANCİNİ RESMEN AÇIKLANDI
İtalya'nın 60 yıl sonra Dünya Kupası'na katılamamasının ardından Gian Piere Ventura ile yolları ayıran İtalya Futbol Federasyonu, Mancini ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
2012'de Manchester City'yi 44 yıl aranın ardından İngiltere Premier Lig şampiyonu yapan Manceni daha sonra Galatasaray, Inter ve Zenit'i çalıştırdı. 2017 Haziran'ında Zenit ile anlaşan Mancini, Rus ekibiyle 36 maça çıktı. Mancini ve Zenit, dün karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.