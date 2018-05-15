Mancini, İtalya'nın yeni hocası

1 Aykut Kocaman: Çok gol atmamız bence tesadüf Sezon başından beri kötü futbol oynamakla eleştirilen Fenerbahçe, Karabükspor'u 7-0 yenerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Aykut Kocaman ise bu duruma ironik bir yorumda bulundu.

2 Fikret Orman: Bizim alnımız açık Fikret Orman, stadın maliyetleriyle ilgili kendisini suçlayanlara, "Gelsinler yüz yüze konuşalım, hırsız mıyız biz" şeklinde cevap verdi.

3 Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli Galatasaray'a şampiyonluk için Göztepe deplasmanında 1 puan yetecek. Sarı-kırmızılılar konsantrasyonu üst düzeyde tutsa da bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

4 Aykut Kocaman: Umudumuz var Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali sorulması üzerine, "Türk Milli Takımı'nın EURO 2016'ya nasıl gittiğini düşününce, umut oluyor" şeklinde cevap verdi.

5 Akhisarspor kazandı Osmanlı küme düştü Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı. Bu sonuçla lige veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

6 Talisca ve Giuliano kadroya alınmadı Tite, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca açıklanan kadroda yer almadı.

7 Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

8 PSG, Thomas Tuchel'i resmen duyurdu Paris Saint-Germain, teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'in getirildiğini resmen açıkladı.

9 Gomis: Galatasaray'a bilindiği için geldim İngiltere'de kötü bir dönem geçirdiğini ve yeniden çıkış yakalamak için G.Saray'a geldiğini belirten Gomis "Avrupa'da bilinen bir takıma ihtiyacım vardı. Bu nedenle Galatasaray'ı seçtim." dedi.