Mancini: Pirlo'yu istiyorum

İtalya Milli Takımı'nın başına geçen Roberto Mancini, kadroda yapacağı yenilikler hakkında bilgiler verdi.

İtalya Serie A'da Juventus, İnter ve Milan gibi büyük takımlarda top koşturan ve İtalya Milli Takımı ile 2006'da Dünya Kupası'nı kaldıran Andrea Pirlo, son olarak MLS'te futbol oynamış ve aktif futbolculuk kariyerine burada son vermişti.

Pirlo, yeniden sahalara dönebilir ancak bu kez teknik direktör olarak. Roberto Mancini, efsane futbolcuyla görüşeceğini açıkladı.

BALOTELLİ'Yİ ÇAĞIRACAĞIM

2014 yılından beri İtalya Milli Takımı'na çağrılmayan Mario Balotelli hakkında konuşan Mancini, ''İtalya'da çok sayıda yetenekli oyuncu var. Mario ile de kesinlikle konuşacağım ve kadroya çağıracağım. Kullanabileceğimiz çok oyuncu var'' sözlerini kullandı.

PİRLO'YU İSTİYORUM

Andrea Pirlo ile de konuşacağını belirten İtalyan teknik adam, ''Pirlo ile görüşüp ne istediğine bakacağım. Teknik ekipte ona yer vermek istiyorum'' dedi.