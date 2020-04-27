Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, koronavirüs nedeniyle iki aydır ara verilen liglerin yeniden başlamamasının daha iyi olacağını öne sürdü.

Milli Takım direktörü olarak, bencil olarak düşündüğünde Serie A’nın başlamamasının daha iyi olacağına işaret eden Mancini, dinlenmeden art arda oynanacak lig maçları nedeniyle milli futbolcuların çabuk sakatlanmaya daha eğilimli olabileceklerini belirtti.

La Gazette dello Sport’a konuşan eski Galatasaray teknik direktörü, İtalyan milli futbolcuların sahalara geri dönüp yeniden futbol oynamayı bekleyemediklerini bildiğine vurgu yaparak, onların adına bunun bir an önce başlamasını umut ettiğini ifade etti.