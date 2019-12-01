Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, öncelikle kuradan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, İstanbul’da birçok arkadaşının olduğunu ve Türkiye ile aynı grupta olduklarından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, FRANSA MAÇINDA KENDİSİNİ GÖSTERDİ"

Turnuvanın 12 ülkede oynanacak olmasının güzel bir organizasyon olduğunu söyleyen İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, “Bu turnuvayı sevdim. Birçok ülke vatandaşı bu organizasyon şekliyle birlikte bu organizasyonu izleme şansı bulacak. Bu organizasyonu düzenlemediğiniz zaman birçok insan bu maçları izleyemiyor. Bizim grubumuzda çok zorlu maçlar oynanacak. Türkiye, Galler ve İsviçre oldukça iyi takımlara sahipler. Türkiye’yi iyi biliyorum ve yeni jenerasyonu, genç oyuncular ve oldukça iyi futbolculardan oluşuyor. Bunu zaten eleme maçlarında Fransa karşısında çok iyi işler çıkardıklarında da gördük” açıklamasını yaptı.

"ROMANYA DA TURNUVADA OLMAYI HAK EDİYOR"

Rumen bir gazetecinin, Romanya Milli Takımı’yla ilgili sorusunu da yanıtlayan Mancini, “Romanya’nın Play-Off şansı var ve bu turnuvaya katılabilir. Umarım katılırlar. Bu turnuvada olmayı hak ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.