Mancini'nin favorisi Brezilya

İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Dünya Kupası ve Milli takımı hakkında sorulan soruları yanıtladı.

SORUMLUSU VENTURA DEĞİL

İtalya Milli takımı hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "İyi şeyler başarıcak ve Avrupa Şampiyonası'na katılacak güçlü bir takım kurmak için çok vaktimiz olacak. 4 yılda çok gelişme kaydedebiliriz. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasının suçlusu kesinlikle meslektaşım Ventura değildir. Ne zaman başarısızlık olsa hep teknik direktörler suçlanıyor" ifadelerini verdi.

BALOTELLI BAŞARILI OLACAK

Buffon ve Balotelli hakkında soruları yanıtlayan Mancini, Buffon'un alternatifi kim olur sorusuna, "Hala karar verme aşamasındayız" yanıtını verdi, onun dışında eski öğrencisi Balotelli'nin hala kulüpsüz olması hakkında konuşan Mancini, "O çok yetenekli bir oyuncu ve bulduğu şansları iyi değerlnediriyor, kendine iyi bir kulüp bulup başarılı olacağından eminim." yorumunda bulundu.

FAVORİSİ BREZİLYA

Bu ifadelerinden sonra basının ona Dünya Kupası hakkındaki sorularını yanıtlayan Mancini, favori takımının yaptığı kötü başlangıca rağmen Brezilya olduğunu belirtti.

RONALDO ÇOK FORMDA

Ronaldo, Messi ve Neymar'dan beklentileri sorulan teknik adam, "Neymar sakatlıktan yeni döndü, Ronaldo çok formda, Messi için ise şu an bir şey söylemek zor." şeklinde konuştu.