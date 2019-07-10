Mandzukic'e Bayern talip

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Bayern Münih, transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in haberine göre Bavyera ekibi, Juventus'ta forma giyen Mario Mandzukic ile ilgileniyor.

BAYERN'E DÖNECEK İDDİASI

Şu ana kadar Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ve Jann-Fiete Arp'ı kadrosuna katan ve bu üç oyuncu için 118 milyon euroluk bonservis ücreti ödeyen Bayern Münih, hücum rotasyonunu genişletmek amacıyla Mario Mandzukic'i gözüne kestirdi.

Alman ekibinin Hırvat yıldızı transfer etmesi durumunda hem santrafor bölgesinde hem de kanatlarda kullanacağı belirtildi.

2012-2014 yılları arasında iki sezon Bayern Münih forması giyen 33 yaşındaki Mandzukic, son dört sezonu Juventus'ta geçirdi.

İtalyan ekibiyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, geçen sezon forma giydiği 33 resmi maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.