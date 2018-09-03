Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Leicester City maçından sonra yaptığı hareketle gündeme oturdu.

LİVERPOOL ŞEHRİNDE CAMİ TEMİZLEDİ

Premier Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giymediği maçta Leicester City'ye konuk olan Liverpool, Mane'nin bir gol attığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mane cami tuvaleti temizliğine yardım etti - İZLE

Mane maçtan sonra yerel bir camiye gitti. Cami tuvaletinin temizlenmesine yardım eden Senegalli yıldızın bu görüntüleri alkış toplarken Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Mane'nin bu görüntüleri kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı. Senegal'in kuzeyindeki Bambali'de büyüyen Mane'nin temizliğine yardım ettiği caminin, Liverpool'daki Al-Rahma Cami olduğu belirtildi.

2016'da Southampton'dan Liverpool'a transfer olan Mane, bu sezon West Ham United'a 2, Crystal Palace ve Leicester City'e 1'er gol kaydetti.