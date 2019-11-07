Mane: Guardiola'nın dediklerini umursamıyorum

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, şampiyonluktaki en büyük rakipleri Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi.

"BAZEN DE KENDİSİNİ YERE ATIYOR"

İspanyol teknik adam, Mane için, "Bazen son dakikalarda harika goller atabilen bir yetenek ama bazen de kendisini yere atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Pep Guardiola'nın bu açıklamaları üzerine Mane ise, "Guardiola, hakemlerin dikkatini çekmeye çalışıyor, bu akıllıca. Ben onun dediklerini umursamıyorum, bir anlamı yok. Takıma yardımım olacaksa her şeyi yapmaya hazırım. Eğer sonunda penaltı kazanacaksak, neden kendimi yere atmayayım?" şeklinde cevap verdi.