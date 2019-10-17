Mane: Salah'la aramızda sorun yok

Liverpool'un Eylül ayında Burnley'i 3-0 mağlup ettiği maçta Muhammed Salah'a kendisine pas atmadığı gerekçesiyle tepki gösteren Sadio Mane, konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mane, oyundan alındıktan sonra birkaç dakika önce kendisine uygun pozisyonda pas vermeyen Muhammed Salah'a tepki göstermiş ve ikilinin aralarının bozuk olduğu basına yansımıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Gösterdiği tepkinin sebebini açıklayan Mane, "Bir yanlış anlaşılma oldu. Sadece takıma yardım etmek istiyorum. Manchester City'i izliyorsunuz. Bazı maçlarda 5-6 gol atıyorlar ve maçı en çabuk şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Bizim de bu fırsatları yakaladığımızda işi bitirmeliyiz. Bu yüzden biraz sinirliydim" dedi.

"MESAJLAŞIYORUZ, KONUŞUYORUZ..."

Maç sonu Salah ile konuştuklarını söyleyen Senegalli yıldız, "Maçtan sonra Salah, 'Neden sinirlisin Sadio?' dedi. Ben de 'Bana topu vermen gerekiyordu' yanıtını verdim. O da 'Seni görmedim. Biliyorsun sana karşı seninle bir sorunum yok' dedi. Şu an Salah ile aramızda bir sorun yok. Konuştuk ve her şey eskisi gibi oldu. Bazen mesajlaşıyoruz, telefonda konuşuyoruz, hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Wijnaldum ve takımın, kendisiyle alay ettiğini de itiraf eden Sane, "Wijnaldum, insanları kızdırmayı seviyor. Soyunma odasında herkesin gelmesini bekledi ve yüksek sesle 'Salah, Mane neden sana vurmak istedi?' diye sordu. Ve tüm takım gülmeye başladı" şeklinde konuştu.