Mane'den Premier Lig için şampiyonluk yorumu

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, Premier Lig şampiyonluk şansları hakkında konuştu.

''MAÇ MAÇ BAKIYORUZ, DAHA YENİ BAŞLADIK''

İspanyol Marca gazetesine röportaj veren Mane, ''Kupalar kazandık ama Premier Lig'i kazanmadık. Bu yıl amacımız bu kupayı kazanmak. Zaten bu yüzden kulüp, harika futbolcuları transfer etti. Çok iyi bir kulübüz. Şimdi herkes bizden bahsediyor. Ama bizim sakin kalıp, maç maç bakmamız gerekiyor. Şampiyonluk için konuşmak erken. Daha yeni başladık.'' sözlerini kullandı.

''KLOPP BİZİ ÇOK MOTİVE EDİYOR''

Teknik direktör Jürgen Klopp hakkında da konuşan Senegalli futbolcu, ''Herkes onun ne kadar iyi bir kişiliğe sahip olduğunu biliyor. İşini çok seven bir insan. Sizi motive ediyor ve geliştiriyor. Oyuncularıyla özel bir ilişkisi var ve bu durum bizi çok motive ediyor.'' diye konuştu.