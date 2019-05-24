Menajeri Kagawa'yı Galatasaray'a önerdi

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kagawa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, çoğu maçta sonradan oyuna girdiği için tam olarak kendisini gösteremeyen Japon yıldızın bonservisini alıp almama konusunda kararsız olduğu öğrenildi.

MENAJERİ G.SARAY'A SATMAYA ÇALIŞIYOR

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Kagawa'nın menajerinin, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın kapısını çaldığı belirtildi.

TERİM OLMAZ DEDİ

Nagatomo ile yakın dost olduğu bilinen Kagawa'nın da sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi.

Ancak menajerin bütün girişimlerine rağmen bu transfer için teknik direktör Fatih Terim'den onay çıkmadı. Terim'in 30 yaşındaki futbolcuyu fiziken yetersiz bulduğu öğrenildi.

4 GOL 2 ASİST

Siyah-beyazlı formayla 13 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 4 gol atıp 2 asist yaptı.