Mangala, Beşiktaş'ın gündeminde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın öncelikli hedefi savunma bölgesi. Vida dışındaki stoperleri ilk 11 için yetersiz bulan Abdullah Avcı'nın listesindeki isimlerden biri de Mangala.

Guardiola yönetimindeki Manchester City kamp için Asya turuna çıkarken, Fransız stoper Eliaquim Mangala 26 kişilik kamp kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ MANGALA

2 yıl önce Everton'as kiralanan Mangala, geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle City'de forma şansı bulamadı.

İspanyol teknik adamın gözden çıkardığı Mangala için Beşiktaş devreye girdi. Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan 28 yaşındaki stoper siyah-beyazlı ekibin listesinde yer alıyor.

Fiorentina forması giyen Vitor Hugo ile görüşen Beşiktaş, bir yandan da Mangala için girişimlerini hızlandırdı.

Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçen Kartal'ın, transfer şartları uygun olursa öncelik olarak Mangala'yı düşündüğü, alternatif olarak ise Vitor Hugo'yu beklettiği öğrenildi.